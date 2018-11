Gino Costa: "Los problemas internos de Fuerza Popular son muy grandes"

El congresista Gino Costa (no agrupado) expresó su sorpresa ante la renuncia de Úrsula Letona a la bancada de Fuerza Popular al tratarse de una de las parlamentarias que tenía más peso en este grupo parlamentario.

“Esto hace pensar, en realidad, que los problemas internos de ese partido (Fuerza Popular) son muy grandes y que (Úrsula Letona) ha aprovechado para rápidamente tomar distancia y separarse por temor a seguir contaminándose por la información que viene apareciendo”, comentó el parlamentario en declaraciones a RPP.

Úrsula Letona confirmó su renuncia a la bancada de Fuerza Popular este miércoles 28 de noviembre, en medio de un enfrentamiento con Yeni Vilcatoma, tercera vicepresidenta del Congreso.

“Úrsula Letona** parecía comprometida con su bancada, al partido y a su lideresa (Keiko Fujimori) y ayer, sorpresivamente, por una discusión interna de las que ocurren siempre en las bancadas, aprovecha la disputa con Yeni Vilcatoma para renunciar e irse”, manifestó Costa.

Con la salida de Úrsula Letona, Fuerza Popular se queda con 60 congresistas y suma en total unas 16 renuncias desde el 2016.

“Parecería que Fuerza Popular se está desmoronando con salidas individuales consecutivas. En este caso me ha sorprendido mucho la renuncia de Úrsula Letona porque hasta hace poco era la vocera de partido y tiene un gran liderazgo, tanto dentro de la bancada como en el Congreso”, concluyó el congresista.

En su carta de renuncia, Úrsula Letona indica que dimite porque no busca ser parte de disputas internas que afecten a Fuerza Popular.

“Lo que no he querido, y así será mi comportamiento, es ser parte de pugnas políticas por cuotas de poder de carácter personal, las cuales no me han interesado ni me interesarán. Es ese el sentido de mi decisión, evitando con ello que quienes tienen intereses personales no encuentren en mí un obstáculo ni una excusa para generar conflictos internos”, indicó la parlamentaria.