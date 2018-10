Gino Costa niega que haya persecución política contra Fuerza Popular

El congresista no agrupado Gino Costa rechazó que exista una persecución política contra Fuerza Popular tras la orden de detención preliminar contra sus máximos dirigentes políticos, entre ellos, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.

“Creo que no tiene ningún fundamento. El Poder Ejecutivo no dirige el Ministerio Público y no tiene ninguna influencia en fiscales y jueces. Felizmente, así debe ser”, manifestó esta mañana, en declaraciones ante la prensa.

Recalcó que las investigaciones realizadas por el fiscal José Domingo Pérez“no responden a ningún interés político en particular”, y respaldó la autonomía del Ministerio Público así como del Poder Judicial.

“Los fiscales son autónomos y los jueces también. No veo fundamento para esta tesis de la persecución política, pero entiendo la incomodidad que todo esto debe estar generando en Fuerza Popular”, agregó el parlamentario Gino Costa.

El miércoles pasado, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la detención preliminar de diez días contra Keiko Fujimori y otras 19 personas, entre las que están los ex dirigentes de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y Ana Tarazona.

A este episodio se sumó ayer el arresto de Pier Figari y Ana Herz de Vega, asesores cercanos a la lideresa de Fuerza Popular, quienes —como los otros detenidos— son también sindicados de pertenecer a una organización criminal presuntamente liderada por Keiko Fujimori.

Los investigados son acusados de haber participado en un presunto esquema de lavado de activos realizado por Fuerza Popular (entonces Fuerza 2011) con presuntos aportes ilegales de Odebrecht durante la primera campaña presidencial de Keiko Fujimori.