Gilbert Violeta y Juan Sheput renunciaron a la bancada de PPK

Los congresistas Gilbert Violeta y Juan Sheput renunciaron esta tarde a la bancada de Peruanos por el Kambio. Ambos tomaron esta decisión luego de que la bancada no aceptase su pedido de licencia temporal y les abriera un proceso disciplinario.

“No me prestaré al juego perverso de la tiranía. Pedimos respeto al Partido y diálogo democrático y nos respondieron con un proceso administrativo sancionador que solo busca expulsarnos de la bancada. ¡Los principios no se negocian!”, escribió Violeta en su cuenta de Twitter.

#RENUNCIO a la BancadaPPK. No me prestaré al juego perverso de la tiranía. Pedimos respeto al Partido y diálogo democrático y nos respondieron con un proceso administrativo sancionador que sólo busca expulsarnos de la bancada. Los principios no se negocian!!! pic.twitter.com/xlBTxcW8fM