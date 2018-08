Gilbert Violeta: "Referéndum no tiene por qué causar preocupación a nadie"

El vocero de la bandada de Peruanos por el Kambio (PPK), Gilbert Violeta, indicó que dicho grupo parlamentario apoya los proyectos de reforma de justicia y referéndum propuesto por el presidente Martín Vizcarra.

“Apoyamos estos proyectos. Como bancada de gobierno corresponde apoyar. Será la población la que decida”, dijo al ser consultado sobre los proyectos presentados por Martín Vizcarra al Congreso de la República.

No obstante, Gilbert Violeta remarcó que dichos proyectos no tienen por qué preocupar a nadie, sobre todo la propuesta del referéndum para la no reelección de congresistas.

“No tiene por qué causar preocupación a nadie. Hay que darle el trato que corresponde en la comisión del caso. Al final, lo importante es que tengamos los dictámenes lo antes posible”, expresó.

En ese sentido, el parlamentario oficialista remarcó que la idea es que el referéndum se haga este año, ya sea en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre o en la segunda semana de diciembre. “A eso hay que apostar”, finalizó.

Como se recuerda, Martín Vizcarra, acompañado de su primer ministro, César Villanueva, entregó al Congreso de la República tres proyectos de ley de reforma constitucional.