Gilbert Violeta: "No comparto la opinión de Vizcarra sobre la bicameralidad"

El vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, dijo que no compartía la posición que tomó el presidente de la República, Martín Vizcarra, al señalar que estaba en contra del proyecto de reforma constitucional que aprobó el Congreso por considerar que había sido desnaturalizado durante el debate.

“Me apena decirlo, pero no comparto las observaciones del presidente Martín Vizcarra sobre la bicameralidad. Las reformas son un proceso dinámico, sujetas a debate y consenso. Y así lo hicimos”, escribió el congresista en su cuenta de Twitter.

El pronunciamiento fue publicado luego que Martín Vizcarra, en conferencia de prensa para convocar al referéndum del 9 de diciembre, indicara que el Gobierno le decía “no” al proyecto de bicameralidad tal y como lo planteó el Parlamento sin equidad de género y con cambios en la cuestión de confianza.

Al respecto, Gilbert Violeta recordó que los miembros de su bancada participaron en el debate de forma “ardua y coordinada” y recordó que los congresistas que también son miembros del Gobierno votaron a favor de la iniciativa, a pesar de los cambios.

“La bicameralidad no solo contó con nuestro voto, sino también con el del premier (César Villanueva) y del ministro de Justicia (Vicente Zeballos), siendo felicitado por todos. Por lo que no me queda claro el cambio de actitud en esta coyuntura”, indicó.