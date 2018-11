Gilbert Violeta: La ley debe ser "homogénea para todos"

El congresista Gilbert Violeta, de Peruanos por el Kambio, aseveró que no debe haber impunidad ni protección para las ex autoridades cuestionadas por haber recibido coimas por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

El legislador también opinó sobre las diferencias mostradas al interior del Ministerio Público, con respecto al avance de las investigaciones por el caso Lava Jato. En esa línea, dijo esperar que la ley sea “homogénea para todos”, pese a los conflictos que puedan existir en la fiscalía.

“Yo respeto todas las decisiones fiscales y judiciales. Pero lo que no debe ocurrir es que haya impunidad para algunos y para otros protección”, sostuvo en declaraciones a la prensa. Tiene que haber una aplicación homogénea [de la ley] para todos, no solo los políticos o funcionarios públicos, sino también para los empresarios. No hay corrupción de un solo lado”, sostuvo en diálogo con el diario ‘Correo’.

Violeta consideró que algunos casos estarían pasando “piola” en las investigaciones sobre el caso Lava Jato.

Por esa razón, el ex vocero de Peruanos por el Kambio se mostró esperanzado en que el nuevo acuerdo entre la fiscalía y Odebrecht se haga público “para su evaluación”.

Como se recuerda, trascendió esta mañana que autoridades peruanas y representantes de la constructora brasileña Odebrecht llegaron ayer a un acuerdo de colaboración. El compromiso se logró después de varias semanas de intensas conversaciones y gestiones.

En las reuniones, que se iniciaron en julio, participaron el coordinador del Equipo Especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela, y el fiscal provincial José Domingo Pérez. Por el Ministerio de Justicia estuvieron el procurador del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, y su adjunta, Silvana Carrión. Por Odebrecht, el director jurídico Ricardo Luis Weyll; el representante en el Perú, Mauricio Cruz; y el abogado externo José Allemant.

Según informó el diario El Comercio, esta sería la primera vez que autoridades peruanas estarían dispuestas a firmar un acuerdo de colaboración con una empresa. Por esta razón, se le está dando la formalidad y el control de legalidad judicial al documento final, que se encuentra en plena redacción y sería suscrito el miércoles de la próxima semana.