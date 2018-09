Gilbert Violeta no cree que congresista Miguel Torres sea la 'señora K'

Perú. El congresista Gilbert Violeta, vocero de Peruanos por el Kambio, consideró inverosímil la explicación que ofreció el suspendido juez supremo César Hinostroza al indicar que cuando hablaba de una ‘señora K’ en un audio se refería al legislador de Fuerza Popular Miguel Torres.

“Creo que el 99% de los peruanos no cree esa versión, no solo Gilbert Violeta. No creen que la ‘señora K’ sea el señor Miguel Torres, sino Keiko Fujimori”, declaró el congresista ante la prensa.

El vocero de Peruanos por el Kambio recordó que, además de los audios, hay testimonios de colaboradores eficaces que apuntan a que hubo reuniones entre César Hinostroza y Keiko Fujimori, los cuales fueron consignados en un informe elaborado por la fiscal Sandra Castro del Callao.

“Hay declaraciones en este momento de colaboradores eficaces y ya están sindicando con quiénes han sido las reuniones y sobre qué temas han tratado y eso está llevando a que el fujimorismo cambie su estrategia y comience a reconocer cosas”, añadió Gilbert Violeta.

En ese sentido, consideró que Fuerza Popular, al dar por ciertas las explicaciones de César Hinostroza busca “distraer la atención” de las acusaciones contra personajes como Keiko Fujimori.

“Es parte de una estrategia política y legal para proteger a un grupo de gente, entre ellos la señora Keiko Fujimori”, comentó.

Este domingo, en declaraciones al programa Punto Final, César Hinostroza aseguró que, por ‘señora K’, en la conversación telefónica que sostuvo con el ahora preso empresario Antonio Camayo, se refería a Miguel Torres.

“La ‘señora K’ no era ninguna dama, sino que era el señor ‘Miki’ Torres […] Cuando yo fui, pensé encontrar a alguna dama […] Cuando yo fui a la reunión, no había ninguna señora, estaba el señor”, aseguró el suspendido magistrado.