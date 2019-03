García Belaunde: Sanciones por faltas en el Congreso "son bastante drásticas"

El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) consideró que las sanciones para los legisladores que no acuden a trabajar son “bastante drásticas” y están dadas en el reglamento, por lo que dependerá de cada uno cumplir o no con sus funciones.

“Eso está establecido en el reglamento y me parece que las sanciones son bastante drásticas. Si a algunos les sobra la plata o no les sobra, o les falta o no les falta, y los descuentos les afectan o no, depende de la economía de cada persona”, dijo a la prensa.

En ese sentido, explicó que a cada legislador que falta al Congreso se le aplica un descuento adicional, fuera del que se les hace por el pago de impuestos y salud.

“Aquí en el Congreso, te descuentan 550 soles si no vienes a una votación o no asistes a sesiones de comisiones y eso equivale al sueldo dividido entre 30 días. Es lo aplicable diariamente y yo diría que inclusive un poco más, porque es [sobre] el sueldo neto y lo que se recibe es un sueldo, menos el 30% de impuestos, más 13% [por conceptos] de AFP y EsSalud”, detalló García Belaunde.

Además, el legislador se mostró en contra de sanciones más severas puesto que dijo que estas ausencias no afectan el trabajo de las comisiones ni las sesiones del pleno.

“Estamos hablando de asambleas de 130 personas, si faltan los 130 [congresistas] o 70, sí [se podrían evaluar sanciones más severas], pero si falta uno, dos, tres, cuatro o cinco no afecta finalmente porque la comisión tiene 15 miembros en promedio cada una y el pleno”, precisó.

Finalmente, Víctor Andrés García Belaunde señaló que los descuentos por faltas son medidas “importantes” que se aplican en diversas instituciones del país y el Congreso no está exento.

“Creo que hay que aplicar el reglamento, las medidas están ahí y me parece que los descuentos son importantes, a cada persona que falta a un trabajo se le descuenta”, manifestó.

Un informe de El Comercio reveló que 128 congresistas fueron multados con un total de S/453.728 por 1,187 inasistencias injustificadas a votaciones en el pleno y en sus respectivas comisiones desde agosto del 2016 hasta la fecha.

Los descuentos se encuentran estipulados en el artículo 23 del reglamento del Congreso, referido a los deberes funcionales. Ahí se precisa que las multas se aplican en función de la ausencia por día en las votaciones que se registren en las sesiones.