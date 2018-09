García Belaúnde: "Vamos a colaborar, pero no somos sumisos al gobierno"

El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, aseguró que su agrupación parlamentaria colaborará con el gobierno, que hoy solicitó una cuestión de confianza, pero advirtió que no este gesto no implica sumisión.

“Vamos a colaborar presidente, pero no somos sumisos al gobierno y no lo seremos nunca”, sostuvo en su intervención ante el Pleno del Congreso.

García Belaúnde dijo sentirse “decepcionado” tras escuchar al jefe del Gabinete, César Villanueva, quien aseveró durante el pedido de confianza que las iniciativas del gobierno “nos van a hacer un país decente”.

“Rechazamos totalmente estas expresiones del presidente del Consejo de Ministros. […] Si él [Vizcarra] quiere buscar legitimidad en el pueblo, por qué no consulta al pueblo si se va o se queda, si acorta o no el pedido presidencial y si nos vamos todos con él. Si está tan deseoso de un referéndum, por qué no pregunta si nos vamos todos”, cuestionó el legislador.

El acciopopulista consideró que la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo no supone un conteo que pueda permitir al presidente de la República cerrar el Congreso en caso no sea otorgada; puesto que, explicó, no es lo mismo que una moción de censura impulsada por el Legislativo.

“Aquí estamos hablando de un gobierno que pide una confianza porque cree conveniente, para estar más tranquilo y salir con mayor ímpetu hacia su gestión; y otra cosa muy diferente es que el Congreso pida o vote una interpelación de censura”, arguyó.

García Belaúnde también consideró que el gobierno y la bancada mayoritaria deben encontrar la manera de cohabitar y que “la corrupción no se combate con la no reelección de congresistas, se combate desde adentro”.

“La corrupción está donde está el gobierno, el manejo del dinero. Nosotros no manejamos dinero, somos parlamentarios, parlamos nada mas”, subrayó.