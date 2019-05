Fuerza Social condena que Villarán haya aceptado fondos de Odebrecht y OAS

A través de un pronunciamiento, el Partido Descentralista Fuerza Social, que llevó a Susana Villarán a ganar las elecciones municipales del 2010, condenó que la ex alcaldesa de Lima haya solicitado y aceptado fondos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

“Condenamos que Susana Villarán, ex dirigente de nuestra organización, haya solicitado y aceptado fondos de campaña de empresas que tenían contratos con la Municipalidad Metropolitana de Lima, mientras ejercía la función de autoridad metropolitana”, señaló dicho partido en Facebook.

Señaló que la conducta de Villarán no solo “es ajena a los principios y valores” del partido, sino también contraria a las leyes y a su “proyecto político de transformación para la ciudad de Lima”.

“Por tanto, exigimos la máxima celeridad en el proceso que se le sigue, con todas las garantías, el cual debe concluir con la aplicación de las sanciones que correspondan, de acuerdo a Ley”, indicó dicho grupo político.

No obstante, recordó que la decisión de Villarán de aceptar los aportes fue para defender “una causa justa como fue la campaña del NO; lo que además ha terminado por involucrar a personas probas y honestas en una aceptación de dinero sobre la que no tuvieron conocimiento ni responsabilidad”.

“Asumimos la responsabilidad de no haber logrado mantener la dirección y gestión de las decisiones de las campañas políticas del NO a la Revocatoria y de reelección del 2014. Disputas internas públicas devinieron en el alejamiento progresivo y sistemático de la ex alcaldesa de nuestra organización política”, manifestó.

El ex partido de Villarán también demandó profundizar las investigaciones relacionadas a Rutas de Lima y Línea Amarilla, que también incluyen a las gestiones de Luis Castañeda, “para determinar con precisión qué contratos y qué adendas habrían beneficiado a intereses privados en perjuicio del bien público”.

“[…] Respaldamos y agradecemos a todos los hombres y mujeres que sumaron a la justa causa del NO a la Revocatoria y les pedimos que no desfallezcan en su afán de trabajar por una Lima para todos y todas”, dice el pronunciamiento público.

Como se recuerda, Villarán reconoció ayer que siempre estuvo enterada de que Odebrecht y OAS aportaron dinero a las campañas contra la revocación (2013) y en la que buscó reelegirse en el cargo (2014).

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, afirmó en una entrevista en Exitosa.

Luego reconoció también el aporte de OAS a la campaña de la reelección. Sin embargo, negó que esos aportes hubieran sido a cambio de una adenda o un contrato a favor de las constructoras brasileñas.