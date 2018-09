Fuerza Popular votará a favor de bicameralidad y no reelección de congresistas

El congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, informó que su bancada, por mayoría, aprobó respaldar en bloque los proyectos de reforma constitucional que plantean que el Parlamento sea bicameral y que se elimine la reelección inmediata en este poder del Estado.

“La mayoría ganó la posición de apoyar la bicameralidad y la posición de apoyar la no reelección de congresistas”, comentó el parlamentario en una entrevista a RPP.

Miguel Torres señaló que, a título personal, considera que ninguna de estas dos propuestas es adecuada, pero que, aún así, votará en bloque con el resto de Fuerza Popular “de manera disciplinada” porque no es un tema de conciencia, sino aspectos técnicos.

“No estoy de acuerdo con la bicameralidad. No he escuchado una razón que me haga cambiar de opinión […] Lo de la reelección también considero que es un error”, comentó para luego destacar que los congresistas antiguos son los que más aportan debido asu experiencia.

Con relación al proyecto de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Miguel Torres destacó el debate que se llevó a cabo en la Comisión de Constitución y contradijo al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien señaló que el dictamen recogía la esencia de lo que planteó el Ejecutivo.

“Hay bastantes diferencias. Hay, por lo menos, nueve distinciones entre lo que ellos han presentado y que hemos evaluado en la Comisión de Constitución”, señaló.