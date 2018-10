FP critica a Vizcarra por pedir que las cuatro reformas vayan al referéndum

Los congresistas de la Comisión de Constitución, en su mayoría de Fuerza Popular cuestionaron en medio del debate que realizaron hoy al presidente de la República, Martín Vizcarra, por haberse pronunciado desde Huancayo para exigir que el referéndum incluya las cuatro preguntas de las reformas que planteó, incluyendo la no reelección parlamentaria.

La discusión empezó cuando la congresista de Fuerza Popular Luz Salgado utilizó una interrupción para señalar que el presidente en realidad estaba interesado, más que en la bicameralidad, en la no reelección parlamentaria.

“Acabo de leer una declaración del presidente Martín Vizcarra en provincias, vestido de poncho, haciendo una campaña del referéndum […] Estoy llegando a la conclusión, después de esas declaraciones, que no le interesa la bicameralidad […] Acaba de decir que bueno, podrán estar en contra o a favor de la bicameralidad, pero la no reelección de congresistas tiene que ir en la pregunta. Osea, lo que le interesa es la no reelección, el desprestigio del Congreso”, indicó la parlamentaria.

Luz Salgado recibió el respaldo de esta crítica por parte del congresista Mauricio Mulder, quien retó al Ejecutivo a que se decida a cerrar el Congreso si es que va a seguir tratando de “sujetar” el debate parlamentario.

“En lugar de establecer mecanismos de diálogo […] todos los días amanece con el hígado revuelto o con los asesores argentinos para darle de nuevo al Parlamento porque le produce la euforia de tener un número alto en las encuestas”, dijo.

“Todos los males del Perú están en el Congreso y, cada vez que nos golpea, el presidente sube 5 o 6 puntos en las encuestas. Si esto es así, no va a parar”, añadió a su turno Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) para luego pedir que hayan nuevas elecciones generales.

La discusión sobre las declaraciones de Martín Vizcarra terminó con una accidentada intervención de la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, quien pidió centrar el debate en las reformas, pero no sin antes expresar su preocupación por lo que dijo el jefe de Estado.

“Es altamente preocupante que todos los esfuerzos que todas las bancadas estamos poniendo para generar un consenso con respecto a sacar adelante el mejor proyecto de bicamerlaidad […] se vean perjudicados e interrumpidos y se vean puestos en tela de juicio”, indicó.

El congresista no agrupado, Gino Costa, trató de plantear una cuestión de orden en respuesta a todas las críticas que estaban surgiendo contra el presidente Martín Vizcarra, pero Rosa Bartra no se la otorgó.

“Estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Quisiera que lean las declaraciones del presidente porque dicen que está despotricando contra el Congreso y no es verdad. ¿Quiere que sigamos trabajando o quiere que nos distraigamos con supuestas declaraciones que el presidente no ha hecho?”, dijo con el micrófono apagado antes que prosiga el debate sobre los artículos de la Constitución.

El presidente Martín Vizcarra había declarado, horas antes, en un evento oficial en Huancayo para exhortar al Congreso que no desnaturalice los proyectos de reforma constitucional del Ejecutivo si es que se incluye, en la pregunta de la bicameralidad, la no reelección de congresistas.

“No pueden juntar la pregunta de bicameralidad con no reelección porque uno puede estar de acuerdo con una y en desacuerdo con la otra […] Pido con el respeto que se merece, pero con la firmeza que tenemos, al Congreso, que por favor no desnaturalice. Hemos presentado cuatro proyectos de reforma constitucional y necesitamos que el pueblo se pronuncie en un referéndum el 9 de diciembre sobre las cuatro preguntas”, indicó el presidente Martín Vizcarra.