Fuerza Popular anuncia conferencia para presentar su relanzamiento

El partido político Fuerza Popular convocó para este lunes 15 de abril a una conferencia de prensa para anunciar el relanzamiento de la agrupación.

A través de un comunicado hecho público por el portavoz de dicha agrupación, Carlos Tubino, se precisa que la conferencia estará a cargo del secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta.

Se detalla, asimismo, que se presentará “un remozado equipo técnico con propuestas para el país en materia económica, educativa y pro seguridad” como parte de una “nueva etapa de trabajo por el Perú, con nuevas propuestas en materias medulares para el país”.

Mañana se lanza al país la Renovación del Partido Político ⁦@PFuerzaPopular⁩ . Únete!! No dejes de Asistir!!! pic.twitter.com/00Z9v7ztt8 — Carlos Tubino (@TubinoCarlos) 14 de abril de 2019

En diálogo con RPP, el vocero alterno de Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila, aseveró que “es un momento oportuno para hacer un punto de quiebre y mirar lo que viene hacia adelante” para el fujimorismo, y por ello relanzar la agrupación “es una magnífica oportunidad”.

“Por supuesto, el 2021 es un escenario en el cual Fuerza Popular quiere ser protagonista como partido y con toda la seguridad lo va a ser. Entonces, creo que es un momento oportuno para hacer un punto de quiebre y mirar lo que viene hacia adelante”, señaló.

“Fuerza Popular requiere una renovación a la interna del mismo, por eso es que el día de mañana se plantea una unidad de criterios con gente que no necesariamente es militante, si no que son ciudadanos independientes que quieren sumarse al partido, no solamente de cara al 2021, sino desde ahora, nosotros queremos tener una estructura más sólida, mejor organizada a nivel nacional”, explicó.