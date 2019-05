Frente Amplio evalúa denunciar en Ética a congresistas de FP por no firmar informe contra Chávarry

El congresista Marco Arana (Frente Amplio), integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aseguró que su agrupación evalúa denunciar en la Comisión de Ética a las legisladoras de Fuerza Popular Milagros Takayama, Karina Beteta y Milagros Salazar, quienes hasta el momento no firman el informe que recomienda destituir e inhabilitar por diez años al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

Arana explicó que no firmar este documento es “una labor obstruccionista para dilatar el procedimiento”, ya que no se puede enviarse a la presidencia del Congreso mientras no tenga las rúbricas de todos los integrantes de la subcomisión.

“Hay tres congresistas que se niegan a colocar sus firmas y esa es la razón por la cual el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no puede tramitar ante el presidente del Congreso los acuerdos. Claramente una labor obstruccionista, una labor para dilatar el procedimiento”, afirmó en diálogo con RPP.

“Desde el Frente Amplio estamos incluso evaluando la posibilidad de denunciarlas por obstrucción de procedimientos parlamentarios y le quedaría expedito a cualquier ciudadano o a la propia Fiscalía de la Nación denunciarlas por obstrucción a la justicia”, agregó el legislador.

Asimismo, precisó que “no se les puede obligar a firmar” el documento, pero sí se puede dar cuenta de su negación ante el titular del Congreso, Daniel Salaverry.

“Digamos que no se les puede obligar, lo que se puede hacer es dar cuenta de que no quieren firmar […] En todo caso, exhorto a que puedan inmediatamente firmar o que el presidente de la Subcomisión dé cuenta al presidente del Congreso de que hay congresistas que están obstruyendo el avance del procedimiento, lo cual sería incluso una falta ética”, dijo.

Por su parte, Juan Sheput (Concertación Parlamentaria), responsable de la elaboración de este informe contra Pedro Chávarry, manifestó que la falta de las firmas “es una forma de que esto se dilate” y no se pueda convocar a Comisión Permanente para que se debata el tema.

“Es una forma de que esto se dilate pues el oficial mayor tiene que recibir el dictamen con los resultados de la sesión con firmas de todas las personas involucradas, sobre todo de aquellas que han votado a favor de algún tipo de compromiso en la subcomisión”, precisó.

Sin embargo, Sheput refirió que quienes votaron en contra del informe, tal como sucedió con Milagros Salazar, Karina Beteta y Milagros Takayama, no necesitan firmar esta acta. “Los que votan en contra no firman, solo firman los que votaron a favor [del informe]”, afirmó.

Más temprano, el presidente de la subcomisión, César Segura (Fuerza Popular), aseveró que debido a las modificaciones que se hicieron en el informe, el día de su aprobación no se pudo recabar las firmas de los integrantes, por lo que personal de su despacho está cumpliendo con esa tarea este jueves.

“Hubo modificaciones [al informe de Sheput] y ese día no se pudo recabar las firmas. Están recabándolas, faltan tres”, precisó Segura.

“[¿Usted ya lo firmó?] Por supuesto. Solo faltan esas tres firmas de las congresistas Milagros Salazar, Milagros Takayama y Karina Beteta”, agregó.

Asimismo, dijo desconocer las razones por las que sus colegas de bancada no han firmado el documento, el cual debe llevar las rúbricas de todos los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ser presentado al presidente del Congreso, Daniel Salaverry .