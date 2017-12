César Hildebrandt: 10 frases sobre el rechazo a la vacancia de PPK

Perú. El periodista César Hildebrandt se refirió a la decisión del Pleno del Congreso de la República de no vacar al presidente de la República, Pedro Pablo Kucynzski, con la sorprendente abstención de 10 congresistas de Fuerza Popular.

“No te la creas presidente. Te has salvado porque el fujimorismo se partió. Y porque un sector del país se sintió asqueado con tanto Salaverry, con tanta Vilcatoma, con tanto Salazar y con tantísima Luz Salgado”, empieza César Hildebrandt.

En el semanario “Hildebrandt en sus trece”, el periodista aseguró que la “ira ciudadana, republicana, democrática” volvió a salvar a PPK cuando parecía inminente la vacancia.

“Tú mentiste, presidente. Mentiste varias veces. Y eso es falta de prolijidad. Eso es mentir con descaro para protegerte. Pero la gente ha decidido que prefiere a un mentiroso que a una banda de pasado vergonzante y presente matón ocupando todos los espacios del poder”, señaló César Hildebrandt.

En ese sentido, César Hildebrandt remarcó que el pueblo le ha dado una “segunda chance” a PPK.

Además, enfatizó que lo salvó las negociaciones con el kenjismo, al que calificó de “corriente formal que amenaza el monolitismo fujimorista”.

“Y si te has comprometido con indultar a Alberto Fujimori a cambio de los diez votos que se abstuvieron, te vas a ver en un gran problema pero vas a tener que cumplir con tu palabra”, expresó César Hildebrandt.

Asimismo, César Hildebrandt remarcó que la gente “quiere a un presidente que se enfrente a la maquinaria fujimorista” y que PPK deje de ser el “manoseado crónico” de Keiko Fujimori.

“Este es el segundo debut, presidente. La última oportunidad. No la desaproveches. No la despilfarres. Limpia tu gabinete de tanto Olaechea sin vergüenza. Y no lo olvides: sigues siendo presidente porque el ruido maravilloso de la calle llegó hasta el Congreso y cambió, a última hora, una tendencia que parecía irreversible”, refirió.

“Cambia, presidente. No te dejes secuestrar otra vez. No nos decepciones por segunda vez. El Perú ha amanecido diferente. Entiende el mensaje”, finalizó César Hildebrandt.

