María Elena Foronda rechaza propuesta de Vilcatoma por "generar inestabilidad"

La congresista María Elena Foronda, de Frente Amplio, rechazó este viernes la propuesta de la tercera vicepresidenta del Parlamento, Yeni Vilcatoma, de Fuerza Popular, quien reveló el jueves la intención de presentar una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.

La parlamentaria aseguró que esta actitud por parte de Vilcatoma“genera inestabilidad” y aseguró que no sentirse sorprendida por el comportamiento de la legisladora.

“No me extraña que la congresista Vilcatoma haga eso, porque nos tiene acostumbrados a este tipo de medidas que generan una sensación que nadie quiere”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Asimismo, Foronda indicó que su bancada está en contra del proyecto de ley presentado por la congresista aprista Luciana León, referido a la modificación de la prisión preventiva.

Aseveró, en esa línea, que el Parlamento no puede limitar las competencias de los fiscales.

“Mi bancada no comparte esa posición, mi bancada considera que sí debe haber autonomía de los poderes del Estado y desde el Congreso no podemos estar limitando las competencias de los fiscales”, señaló.

Finalmente, la parlamentaria consideró como un “gesto humanitario” la decisión del Ministerio Público de no insistir en la prisión preventiva contra el ex presidente Kuczysnki. Sin embargo, precisó que eso no implica impunidad de los delitos que el ex mandatario puede haber cometido.

“Me parece un gesto humanitario, lo que no significa dejar el proceso de investigación iniciado, ni tampoco la impunidad de los delitos que deben ser investigados”, manifestó.