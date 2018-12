Fiscal Pérez: Giulliana Loza es operadora de un staff para generar impunidad

El fiscal del equipo especial del caso Lava Jato José Domingo Pérez presentó diversos testimonios de testigos protegidos para sustentar su pedido de comparecencia restringida contra la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, a quien imputó el delito de obstrucción de la justicia.

“Gracias a la investigación dinámica que viene realizando el Ministerio Público, hemos logrado identificar a Giulliana Loza Ávalos como esa operadora de un staff de abogados que emplean las organizaciones criminales precisamente para generar o ganar impunidad, esa impunidad que combate el Ministerio Público a través de pruebas”, dijo el fiscal en la audiencia para sustentar su solicitud.

José Domingo Pérez presentó, entre otros testimonios, el de Jorge Yoshiyama Sasaki, quien detalló como contactó a varios aportantes falsos que él había buscado para la campaña del 2011 con su entonces abogada, Giulliana Loza, para que ella pueda asesorarlos y así puedan brindar un testimonio falso ante la fiscalía.

El primero de estos casos fue el de Renato Castro Brea, un falso aportante quien acudió a Yoshiyama Sasaki porque no tenía como sustentar un aporte que había hecho a favor de la campaña de Fuerza 2011.

“Sé que luego ellos (Castro y Loza) se contactaron y luego Giulliana me comentó que no tenía dinero para sustentar el pago y que ella le dijo si tenía familiares que podían decir que le habían hecho el préstamo”, fue parte del testimonio que leyó el fiscal.

José Domingo Pérez también detalló como varios testigos protegidos verificaron la versión de Jorge Yoshiyama, y no solo en el caso de Renato Catro, sino también de otros dos falsos aportantes identificados como José Luis Somocurcio y Celso Víctor Dextre Cuaresma.

“Sí ha habido obstrucción a la justicia porque **Giulliana Loz**a Ávalos ha salido del marco de la defensa, de representación, se asesoramiento, de la posición para defender de manera ética a su cliente y formó parte de actos que hoy estamos poniendo a su conocimiento”, añadió ante el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho.

En ese sentido, el fiscal José Domingo Pérez hizo un llamado a las instancias superiores que están revisando la apelación de Keiko Fujimori contra la prisión preventiva de 36 meses que solicitó para que confirmen esta medida restrictiva.

“Esperamos que haya una respuesta de respaldo en la instancia superior. Sino, lamentablemente, no solo Renato Castro Brea, no solo aquellos testigos que voy a hacer mención, sino también como lo dijo el fiscal superior Rafael Vela Barba, los fiscales estamos expuestos a estos actos que viene desplegando la organización criminal”, indicó.

“Si esto no es entendido en una instancia superior, no sé en qué país nos encontramos. Están esperando que suceda lo que está ocurriendo en Colombia, donde a través de un crimen se silencia a los testigos […] Todavía creemos que existe justicia y no solo por su judicatura, porque esperamos una respuesta de respaldo y que se reafirmen las medidas dictadas por su despacho”, añadió el fiscal Pérez.

El fiscal José Domingo Pérez solicitó comparecencia con restricciones contra Giulliana Loza y otros abogados como Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Mariana Gamero Calero y Danae Alessandra Calderón Castro.

A todos ellos considera que han actuado para afectar a testigos y así evitar que admitan que fueron falsos aportantes en la campaña del 2011. Por este motivo, solicita que ninguno de los abogados pueda tener contacto con otros imputados, incluyendo a Keiko Fujimori.