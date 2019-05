Fiscal de la Nación inició investigación a Richard Acuña por gestión ante Sunedu

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició una investigación preliminar contra el congresista Richard Acuña (Alianza Para el Progreso) por el presunto delito de patrocinio ilegal que se habría cometido por participar en gestiones ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso 60 días de diligencias preliminares de investigación contra el congresista Richard Frank Acuña Núñez, por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal y otros que resulten de la investigación”, informó el Ministerio Público.

Esta decisión fue tomada luego que se conociera que Richard Acuña participó como representante de una universidad ante la Sunedu para que se logre su licenciamiento.

A través de un reportaje de “Panorama”, se informó que el legislador de Alianza Para el Progreso se presentó ante la superintendencia en representación de la Universidad Señor de Sipán, de la que es apoderado, accionista y miembro del directorio.

Acuña fue a una reunión el 15 de abril último para participar en las gestiones para que la casa de estudios consiga su licenciamiento, algo por lo que también se le ha abierto por decisión unánime un proceso ante la Comisión de Ética del Congreso.

En respuesta, Richard Acuña aseguró que pidió licencia al Parlamento para acudir a dicha reunión con funcionarios de la Sunedu. “Sigo ejerciendo mis funciones privadas porque no vivo de la política. No veo nada de malo. No creo que sea un delito que un político sea empresario”, indicó en el reportaje.