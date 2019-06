Fernando Tuesta: "Si hay más abstenciones, ni se rechaza ni se otorga la confianza"

El analista político Fernando Tuesta estimó que, de darse la votación en el Congreso sobre la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo, la mayoría de parlamentarios eligirían la abstención.

“Yo creo que un sector del Parlamento va a querer evitar la votación [con una cuestión previa] e incluso si se da la votación, podría ocurrir el siguiente escenario: que algunos voten en favor, otros en contra y otros se abstengan”, indicó a Exitosa.

En esa línea, explicó que de darse esa situación, los parlamentarios podrían interpretar que no se concluye una decisión final sobre la cuestión de confianza.

“Si es superior al sí y al no, no hay decisión. Y por lo tanto, no es que se la ha rechazado y tampoco que se le ha otorgado”, manifestó Fernando Tuesta.

“No es como yo creo que deben ser las cosas, sino estoy tratando de imaginar cómo pueden actuar finalmente los parlamentarios”, aclaró.

Fernando Tuesta señaló que el mecanismo de la cuestión de confianza “está tan mal diseñado” que al producirse un escenario como este, “da pie para cualquier tipo de interpretación”.

No obstante, remarcó que este recurso no debería ser “interpretable” ni llevar a entrampamientos, sino que tiene que procederse con normalidad después de ser presentado por el jefe del Gabinete ante el Parlamento.

Hoy, aproximadamente al mediodía, luego de que termine el debate en el pleno, se procederá a votar la cuestión de confianza que Salvador del Solar presentó ante el Congreso por seis de las doce iniciativas de reforma política.