Ex ministros Fernando Zavala, Bruno Giuffra y Ana María Romero visitan a PPK

Este domingo, tres de los ex ministros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) llegaron hasta la Prefectura de Lima a visitar al ex mandatario, quien permanece recluido desde el último miércoles cumpliendo una orden de detención preliminar en su contra por diez días.

Se trata del ex presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala; el ex ministro de Transportes, Bruno Giuffra y la ex ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada.

Fernando Zavala y Bruno Giuffra hicieron su ingreso al promediar las 9 de la mañana, mientras que Ana María Romero llegó una hora después. Ninguno dio declaraciones a la prensa.

Como se recuerda, Pedro Pablo Kuczynski es investigado por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

Este lunes, se realizará la audiencia por el recurso de apelación presentada por la defensa del ex presidente, así como la de su ex secretaria Gloria Jesús Kisic y su chofer José Luis Bernaola, contra la orden de detención preliminar que pesa sobre ellos.