Ernesto Blume dice que fallo sobre nuevas bancadas del TC se debe cumplir

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, manifestó que el fallo que emitió sobre el reglamento del Congreso, con relación a la posibilidad de crear nuevas bancadas, es una cosa juzgada y que, por ende, debe cumplirse.

El magistrado evitó pronunciarse concretamente sobre la opinión consultiva que emitió la Comisión de Constitución y que fue aprobada solo con votos de Fuerza Popular, en la cual se considera que las bancadas son las que deben determinar si una renuncia se da por cuestión de conciencia.

“No nos corresponde emitir una opinión sobre la coyuntura […] Las sentencias del TC constituyen una cosa juzgada y se cumplen en sus propios términos”, indicó en una rueda de prensa.

Ernesto Blume enfatizó que los integrantes del TC respetan y tienen en consideración la opinión de los congresistas y del Parlamento en general, por lo que evitó dar un testimonio que pueda ser malinterpretado.

El titular del TC también evitó opinar sobre la constitucionalidad del proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, que buscaba declarar en emergencia el Ministerio Público, el cual fue cuestionado y que podría ser archivado en la Comisión de Constitución.

“Como toda institución, el Ministerio Público merece nuestro mayor de los respetos. No nos corresponde emitir opinión coyuntural, no solo porque somos un tribunal de máxima jerarquía, sino además porque en muchos casos […] se pueden generar conflictos de naturaleza constitucional que llegan al TC. Mal haría el presidente o algún magistrado al emitir una opinión que pueda ser interpretada como adelanto de opinión”, manifestó Blume.

En otro momento, “Ernesto Blume”: explicó que no participará en el debate que se está llevando a cabo en el “Congreso”: para aprobar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a pesar de que él, como presidente del TC, integrará la comisión especial que seleccionará a sus miembros.

“En lo particular, he formulado mi excusa ante mis colegas de la comisión, señalando que no puedo emitir opinión como presidente del TC o como magistrado respecto al proyecto. Me limitaré a participar como jurado calificador cuando exista la ley, la regulación respectiva y se inicie el concurso correspondiente”, precisó.