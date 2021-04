Renovación Popular no decide apoyo a Fujimori o Castillo para segunda vuelta

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 se definirá entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Este nuevo escenario también se caracterizará por las diversas alianzas o apoyos que realizarán los partidos que participaron en la primera etapa; uno de estos es Renovación Popular, quienes aseguran aún no definir postura alguna.

Ante esta interrogante, la congresista electa de esta agrupación, Norma Yarrow, aseguró que para ella ambas opciones le generan confusión.

Pedro Castillo, candidato de Perú Libre. (Foto: EFE)

“Cualquiera de los dos partidos, tanto el señor Castillo como el de Keiko, a mí me crea confusión. Yo no puedo ir contra lo que he estado manifestando en la campaña”, declaró a RPP.

Y es que recientemente, Renovación Popular, por medio de un comunicado ha negado cualquier tipo de apoyo al candidato de Perú Libre y, de hecho, su también electo parlamentario, el almirante Jorge Montoya, consideró que, en su opinión, no hay acuerdo posible con Castillo porque enarbola banderas como el “comunismo” y el “chavismo”, a los cuales denominó como contrarios a la democracia.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. (Foto: EFE)

En ese sentido, quien si ha sido un tanto más enfática en su postura es la lideresa de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, quien aseguró en más de una ocasión tras los comicios del 11 de abril que no planean tener ningún tipo de acercamiento con el fujimorismo.

“Con el fujimorismo ni a la esquina (…) del señor Pedro Castillo podemos tener dudas, pero de Keiko Fujimori hay certezas”, fueron algunas de las palabras expresadas por la candidata que culminó la primera vuelta electoral ubicada en el sexto lugar con 7.862 por ciento, donde muchos atribuyen su derrota, precisamente, a que el postulante por Perú Libre le habría arrebatado los votos a la candidata de la izquierda.