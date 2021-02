Forsyth tras exclusión de Elecciones 2021: "No nos tumbarán"

Luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) aprobara una tacha en su contra que, al menos en primera instancia, lo deja fuera de las Elecciones Generales 2021 del próximo 11 de abril, el candidato de Victoria Nacional, George Forsyth aseguró que no lo “tumbarán” y que este hecho no hará sino volverlo _“más fuerte”.

“Ni un paso atrás! Los golpes nos hacen más fuertes!”, aseguró Forsyth en un mensaje difundido en su cuenta oficial de Twitter.

Al ser una decisión de primera instancia, el actual líder en los sondeos de opinión con miras a los comicios presidenciales, señaló que está seguro que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ante el que apelará, “hará justicia”.

Forsyth es exarquero de Alianza Lima. (Foto: EFE)

Omisión de información

El JEE informó que decidió excluir de la carrera hacia la Presidencia de Perú a la fórmula del partido Victoria Nacional, que lidera Forsyth, porque el candidato omitió información sobre sus ingresos en la hoja de vida que presentan todos los postulantes.

El organismo agregó que el mismo partido aceptó “como error de cálculo” la omisión de la información y solicitó que se les permita incluirla como “anotación marginal”, un pedido ahora declarado “improcedente”.

Tras indicar que “no puede alterarse el contenido sustancial de la hoja de vida”, el organismo ordenó que se remitan copias de la información a la Fiscalía Provincial Penal de Lima para “que proceda conforme a sus atribuciones”, una vez que la resolución esté “consentida o ejecutoriada”.

Omisión de 4.200 dólares

El excongresista Carlos Bruce, quien es miembro del equipo de trabajo de Forsyth, aseguró que el JEE tomó la decisión porque el candidato omitió de manera involuntaria declarar un monto de poco más de 4.200 dólares obtenido por una de sus empresas.

George Forsyth tiene opción de apelar decisión en primera instancia del JEE. (Foto: EFE)

Señaló, en ese sentido, que Victoria Nacional“supone” que el JNE“va a subsanar esta omisión y el candidato George Forsyth va a poder continuar en carrera” electoral.

Bruce también dijo que “no se puede estar tachando candidatos a escasos sesenta días de la elección”, porque “eso no ocurre en ninguna parte del mundo, eso no está bien, no suena muy sano”.

Posteriormente, Forsyth publicó su mensaje en Twitter, en el que informó que actualmente se encuentra en campaña proselitista en la localidad de Jaén, en la región norteña de Cajamarca.

“Desde Jaén, en la región Cajamarca, les digo que no nos van a tumbar, que se compite con ideas y el pueblo nos respalda ¡La corrupción no ganará! Seguimos recorriendo el país escuchando a la gente”, afirmó.