Renzo Reggiardo explicó por qué no asistió al debate municipal

El candidato a la alcaldía de Lima Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura), quien según la última encuesta de El Comercio-Ipsos lidera los sondeos de cara a las elecciones del próximo 7 de octubre, desistió de asistir al debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El también exparlamentario reveló que el JNE respondió a su carta y por esa razón tomó la decisión de asistir hasta el Centro de Convenciones para dar a conocer su postura.

“Yo no me puedo sentar en un mismo lugar, a darle la mano y tomarme la foto porque es lo políticamente correcto para el día siguiente, para que salga en todos los medios de comunicación, qué pasa con mi moral, qué pasa con mi honor, qué pasa con mi decencia, eso no es democracia”, sostuvo.

Como se recuerda, el último jueves, Reggiardo solicitó al JNE que los debates electorales ─ previstos para este 23 y 30 de septiembre ─ sean realizados en un solo día puesto que, a su juicio, no existen las garantías necesarias para su normal desarrollo.

Posteriormente, el viernes dijo que asistiría al debate electoral “en la medida en que este organismo responda su carta”.

“No me voy a poner una condicional, yo voy a asistir al debate en la medida en que el JNE nos responda”, declaró en aquella oportunidad.