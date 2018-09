Elecciones 2018: hoy se realiza segundo debate entre 10 candidatos

A una semana de celebrarse las elecciones municipales, este domingo se realizará el segundo debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entre los 10 candidatos restantes que compiten por la alcaldía de Lima Metropolitana.

El encuentro se llevará a cabo desde las 19:00 horas, en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Está programada la participación de los otros diez postulantes, correspondiente al segundo grupo establecido de acuerdo con el sorteo realizado en la sede de la institución electoral el 13 de setiembre último.

El debate municipal permitirá a los aspirantes al sillón edil exponer y confrontar las principales propuestas de sus planes de gobierno, para propiciar así un voto informado entre los electores.

Tal como ocurrió en el primer debate, el domingo pasado, abordarán temas referidos a seguridad ciudadana, transporte público, limpieza pública, lucha contra la corrupción, comercio informal, atención a población vulnerable, entre otros. También se incluirá el bloque ‘Pregunta ciudadana’, en el que los electores plantearan sus inquietudes a los candidatos.

Orden de intervenciones

1. Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano)

2. Roberto Gómez (Vamos Perú)

3. Gustavo Guerra(Juntos por el Perú)

4. Humberto Lay (Restauración Nacional)

5. Manuel Velarde (Siempre Unidos)

6. Ricardo Belmont (Perú Libertario)

7. Julio Gagó (Avanza País)

8. Enrique Cornejo (Democracia Directa)

9. Diethell Columbus (Fuerza Popular)

10. Enrique Fernández (Frente Amplio)

1er bloque de dupla

- Enrique Fernández Chacón vs. Gustavo Guerra García – Julio Gagó vs. Humberto Lay Sun – Manuel Velarde vs. Enrique Cornejo – Ricardo Belmont vs. Alberto Beingolea – Diethell Columbus vs. Roberto Gómez Baca

2do bloque de dupla

- Roberto Gómez Baca vs. Diethell Columbus – Julio Gagó vs. Alberto Beingolea – Enrique Cornejo vs. Manuel Velarde – Enrique Fernández vs. Ricardo Belmont – Gustavo Guerra García vs. Humberto Lay

Por acuerdo previo entre 18 de los 20 partidos políticos con postulantes a la alcaldía de Lima Metropolitana, en esta segunda fecha también se exhibirá la silla vacía del candidato que eventualmente no se presente al debate.