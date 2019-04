Roy Gates: Barata no conocía a Gabriel Prado y nunca le depositó dinero

El ex superintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata nunca conoció a Gabriel Prado, ex gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima, ni tampoco le depositó dinero a una cuenta en Andorra.

Así lo afirmó Eduardo Roy Gates, abogado de Gabriel Prado, quien aseguró que según lo declarado por Barata, esa cuenta no recibió ningún tipo de fondos, ni transferencias ni depósitos.

“Jorge Barata ha sido muy claro al señalar que no conoce al señor Gabriel Prado y que no ha tenido ningún tipo de comunicación, ni por vía telefónica ni por mensajes de textos o correo electrónico con él. No lo ha conocido ni ha tenido comunicación con él”, señaló el letrado.

“Lo que ha quedado claro en la declaración del señor Jorge Barata es que esa cuenta jamás recibió ningún tipo de fondos, no recibió transferencia ni depósitos. Esto en realidad el Ministerio Público lo conoce ya desde el inicio de la investigación porque ellos recibieron un reporte y esta cuenta jamás recibió un dinero, al contrario tenía un saldo negativo. Si no hay activos, no podría haber delito de lavado de activos en lo que respecta a mi patrocinado, Gabriel Prado”, agregó.

Refirió que Prado “firmó un contrato para pagarle su remuneración por un trabajo al que él estaba postulando” y por eso buscó la ayuda de José Miguel Castro, ex gerente de la Municipalidad de Lima y brazo derecho de Susana Villarán.

“Lo que Gabriel Prado buscaba en ese entonces era postular a algún trabajo que le permitiera subsistir y por eso es que, con la ayuda de José Miguel Castro, trata de obtener un trabajo y por eso firma un contrato laboral. Después ya todo lo demás lo conocemos”, subrayó.

Sobre Gabriel Prado, Roy Gates manifestó que no conocía de los pagos para el No a la revocatoria por parte de Odebrecht y que tampoco participó en la campaña a favor de Villarán de la Puente.

“Fue un funcionario de la gestión de Susana Villarán, ocupó dos cargos, pero él salió y todos hechos que se vienen investigando se han dado cuando él ya no era funcionario público”, sentenció en diálogo con Canal N.