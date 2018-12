Donayre: He tenido la intención de evitar el enfrentamiento de poderes

El congresista Edwin Donayre (Alianza para el Progreso) reiteró que su intención es evitar el enfrentamiento de poderes, luego de que el Poder Judicial solicitara al Parlamento el levantamiento de su inmunidad.

Como se recuerda, el exmilitar fue condenado a cinco años y seis meses de prisión efectiva por el caso ‘Gasolinazo’.

“He tenido la más transparente y mejor intención en evitar el enfrentamiento entre poderes. Es gravísima la acusación del presidente del Poder Judicial en el sentido de que habría deslizado de manera velada de que el Congreso me estaría blindando”, expresó.

En diálogo con RPP Televisión, Donayre aseguró que desea “conversar” con el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, y que no ha recurrido a ningún congresista porque le da “vergüenza”.

Del mismo modo, remarcó que si se le levanta la inmunidad parlamentaria, se someterá a lo que dicte la justicia, aunque advirtió que su caso “es políticamente utilizado”.

“No me he puesto en el escenario de que me levanten la inmunidad parlamentaria, pero me someteré a la justicia si lo hacen. Son acusaciones irracionales y sin sentido. No le voy a rehuir, pero sí al abuso, al atropello y la arbitrariedad”, sentenció.

El Poder Judicial reiteró el pasado 26 de noviembre su pedido al Congreso para que levante la inmunidad de arresto a Edwin Donayre. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria acordó evaluar este lunes 3 de diciembre su caso.

El legislador de Alianza para el Progreso fue sentenciado por el delito de peculado en agravio del Estado, por la apropiación ilícita de combustible que fue asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur en 2006.