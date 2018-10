Fiscal Domingo Pérez incómodo por críticas en su contra

El fiscal José Domingo Pérez expresó su malestar por las críticas que han surgido en su contra por su ponencia en un evento en el que participó en México y en el que reiteró sus cuestionamientos hacia Pedro Chávarry y por los términos que utilizó al hablar sobre el terrorismo.

“Me causa cierto malestar que, en lugar de permitir que el Ministerio Público pueda hacer su labor de manera independiente y autónoma, haya este nivel de interferencia hacia los fiscales que, con los pocos recursos con los que contamos y nuestros conocimientos, tenemos que sacar investigaciones complejas”, declaró el fiscal a Canal N.

José Domingo Pérez respondió así a críticas en su contra que se difundieron a través de redes sociales por haber utilizado las palabras “guerrilla” y “guerra civil” que usó al hablar sobre Sendero Luminoso ante un evento anticorrupción en México.

“Se ha sacado de contexto. En el desarrollo de la conferencia se explica cuáles son los alcances de la presentación que he realizado y no he considerado nada que pueda ofender nuestra memoria respecto a la guerra subversiva y terroristas en agravio de todos los peruanos”, aseguró el fiscal especializado en lavado de activos.

Las críticas llegaron a obtener una respuesta de parte del congresista Jorge del Castillo, de la Célula Parlamentaria Aprista, quien aseguró que evaluarían “esta grave situación” en la Comisión de Defensa del Parlamento. En este contexto, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, escribió un tuit solo con la etiqueta “Terrorismo nunca más”.

“Me causa cierta desazón (estas críticas) pero les invito que vean el desarrollo de toda la hora que tuve en la exposición en México y donde hago las precisiones correspondientes”, aseguró José Domingo Pérez.

En otro momento, el fiscal del equipo especial para el Caso Lava Jato del Ministerio Público evitó hablar sobre el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, pero reiteró que ha pedido garantías a la policía para que lo protejan, tanto a él como a su familia.