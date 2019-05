Salvador del Solar invitó a voceros de bancadas para tratar reforma política

El congresista Mauricio Mulder, de la Célula Parlamentaria Aprista, dio a conocer que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, invitó a los voceros de diferentes bancadas este miércoles a Palacio de Gobierno para tener una “conversación” con el presidente Martín Vizcarra sobre los proyectos de la reforma política.

“Los voceros hemos recibido un llamado del presidente del Consejo de Ministros (Salvador del Solar) proponiendo una reunión en Palacio de Gobierno con el jefe de Estado, a efectos de poner en discusión lo que él llamó ‘conversación’, para que se pueda debatir o por lo menos poner en una mesa, el punto de vista del Ejecutivo y el de los voceros de las distintas bancadas en materia de lo que significa la propuesta de reforma política”, aseguró en su participación durante la sesión de la Comisión de Constitución del Congreso que evalúa estos proyectos presentados por el Ejecutivo.

Según indicó Mulder, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, también recibió esta llamada, tal como lo pudo contrastar personalmente.

Además, precisó que la reunión se llevará a cabo al promediar las 11 de la mañana; sin embargo, refirió que desconoce cuáles serán los términos.

“Eso [la reunión] probablemente se esté haciendo mañana a las 11 de la mañana, no sé si será protocolar o no, no sé si será una reunión de trabajo o no, pero será una reunión en donde se podrán decir las cosas y las decisiones que se van a tomar acá”, manifestó el legislador aprista.

Agregó también que, bajo esa premisa, sugirió que este martes se inicie con el debate de los proyectos de reforma política, ya que esto los llevaría a “posiciones firmes de defensa de los fueros parlamentarios”.

Además, Mulder consideró que los proyectos presentados por el Ejecutivo “tienen connotados aportes teóricos” que no están reflejados en la vida práctica.

“Muchos consideramos que lo que ha planteado el Poder Ejecutivo tiene connotados aportes teóricos de personas que conocen la política desde la lectura de los libros, y está muy bien porque hay que leer bastante, pero la vida práctica partidaria de la política en nuestro país no está reflejada en esos proyectos”, dijo.