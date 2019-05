Del Castillo exhorta al presidente Martín Vizcarra a "bajar los ánimos "

El congresista Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) exhortó al presidente Martín Vizcarra a “bajar los ánimos” y recuperar el diálogo con el Legislativo, luego que el último martes se presentara ante este poder del Estado para justificar la ausencia de sus ministros en la Comisión de Constitución por archivar el proyecto de inmunidad parlamentaria.

“Creo que hay que bajar los ánimos. Señor presidente de la República, usted es el que tiene que conducir el país, contribuya a bajar los ánimos, no a elevarlos. Elevarlos le puede dar un par de puntos en la encuesta si es que se los diera pero el deber de un presidente es crear las condiciones para un nivel de diálogo alturado, correcto, respetuoso”, afirmó en RPP.

Para el congresista aprista, “es indispensable” reconstruir los puentes de diálogo entre el Ejecutivo y el Parlamento para sacar adelante los proyectos de reforma política y los problemas del país.

“Me parece que lo de ayer no deja de ser una incidencia muy lamentable. No creo que el presidente esté en una posición correcta con esa asistencia [al Congreso] inopinada, sorpresiva y desafiante. ¿Desafiante a quién, contra quién? El tema es que ahora hay que dar un paso de reconstrucción de los puentes de diálogo. Me parece que es indispensable”, refirió Del Castillo.

Asimismo, consideró que existen contradicciones en el discurso del Ejecutivo y que Martín Vizcarra ha disminuido a sus ministros al no propiciar el debate de los proyectos de reforma en Constitución.

“Hay una contradicción en el discurso […] Yo veo que el presidente con sus actitudes los disminuye a su primer ministro y a su ministro de Justicia, porque quedan en una cosa y de ahí ‘tú no vas’. Entonces ¿quién queda mal? Quieren diálogo, pero no voy. Eso no lo entiendo, se pueden abrir mejores y respetuosas formas de negociación”, consideró.