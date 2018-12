Walter Gutiérrez cuestiona a Concepción Carhuancho por no seguir "estándares"

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, cuestionó al juez Richard Concepción Carhuancho por no ceñirse a los estándares para dictaminar una orden de prisión preventiva en relación a las imputaciones de organización criminal, como el caso de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“El fiscal Domingo Pérez cumple su papel, acusar. Pero el juez no forma parte del Ministerio Público. Hace jurisprudencia, es el equilibrio. Yo cuestiono a los jueces que no siguen los estándares”, apuntó Gutiérrez en entrevista con Perú 21.

“La transparencia de la justicia implica la predictibilidad. Si los jueces saben que los evaluarán así, los cumplirán. […] Pero si cada caso se resuelve de diferente manera, no hay seguridad jurídica ni predictibilidad. Y eso es lo que está ocurriendo. No funciona el control, no hay un seguimiento de los precedentes”, agregó.

En este sentido, Walter Gutiérrez consideró que existe un exceso en la aplicación de la prisión provisional y preventiva siguiendo los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“La Corte Interamericana tiene estándar: no puedes detener para investigar. No solo ocurre con el caso de Keiko Fujimori, Oviedo, etc. Está sucediendo con 36,000 personas. Hay un abuso de la prisión preventiva”, señaló.

Cuestionó, además, que se esté restringiendo la libertad de los investigados solo en base a hipótesis de la fiscalía sustentadas en testimonios de colabores eficaces.

“Solo diré que dos hipótesis no hacen una realidad. Lo dijo el TC, las hipótesis deben estar verificadas en un hecho objetivo, no por especulaciones”, puntualizó Walter Gutiérrez.

Junta Nacional de Justicia

El defensor del Pueblo consideró “un grave error” que se pretenda aprobar la ley orgánica sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para fines de enero.

“Sería un grave error. Las bancadas presentarán su proyecto de JNJ. Nosotros, como Comisión Especial, estamos preparando el nuestro. Hay que consensuar todo eso. Probablemente se trata de una de las normas más importantes para nuestro país”, indicó.

Explicó que la Comisión Especial que designará a los integrantes de la JNJ todavía no está reglamentada a través de una ley

e incluso falta definir a sus últimos dos representantes que vendrán de las universidades.

“Estamos evaluando utilizar una prueba de confianza para los miembros de la JNJ. Los candidatos pasarán por un test patrimonial, prueba toxicológica hasta el polígrafo”, añadió Walter Gutiérrez.