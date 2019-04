Declaran tres días de duelo nacional hasta el viernes por muerte de Alan García

El Gobierno, a través de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), declaró tres días de duelo nacional por la muerte del ex presidente Alan García, ocurrida este miércoles 17 de abril.

En el decreto supremo publicado en el boletín de Normas Legales, se establece que el duelo nacional abarcará los días 17, 18 y 19 de abril del 2019.

Alan García Pérez murió esta mañana debido a la gravedad de la herida de bala en la cabeza que se autoinfligió en su vivienda.

El ministro del Interior Carlos Morán reveló que, a las 6:30 a.m., un equipo policial dirigido por el fiscal Henry Amenábar, de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, llegó hasta la vivienda del ex mandatario, en Miraflores, por una orden de detención preliminar en su contra.

Las autoridades ingresaron al interior del inmueble y el ex presidente García se encerró en una habitación, en donde se autoinflingió el disparo. Falleció algunas horas después en el hospital Casimiro Ulloa.

El Poder Judicial ordenó hoy la detención preliminar del ex mandatario Alan García, así como contra el ex secretario general de Presidencia, Luis Nava; el ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, y sus hijos (José Antonio Nava y Samir Atala).

La decisión judicial se tomó a solicitud del fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez, quien investiga a Alan García, en el marco de la investigación por el caso Odebrecht.