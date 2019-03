Declaraciones de seguridad de Yonhy Lescano desmienten su versión

Este domingo se revelaron las actas de los interrogatorios que los dos los efectivos policiales a cargo de la seguridad del congresista Yonhy Lescano (Acción Popular).

Como se recuerda, el parlamentario afirmó el viernes afirmó que los mensajes que se enviaron de su celular a periodista que lo denunció por acoso sexual fueron escritos “por terceros” cuando el dispositivo estaba a cargo de su seguridad.

En las actas difundidas por “Cuarto Poder”, los agentes José Santos Sánchez Esquives y Hebert Juan Salazar Valencia dejan constancia que ninguno de ellos utilizó el dispositivo para escribirle a la periodista.

El primero de ellos reconoció que Lescano hacía entrega del celular para recibir o contestar llamadas, y que estas veces eran “cuando ingresaba a alguna reunión o entrevista”.

“En las oportunidades que me dejaba el celular, en ninguna ocasión he manipulado o he hecho uso del celular, llamando o enviando mensajes para mis asuntos personales”, se lee en el acta de Sánchez Esquives.

Similar versión tuvo Salazar Valencia quien explicó que solo registraban las llamadas que le hacían al parlamentario durante sus reuniones.

“Solo recibía el celular durante las reuniones o entrevistas y lo único que se hacía era consignar las llamadas”, detalla.

Al ser consultado al respecto, Lescano indicó que a los efectivos no se les hicieron preguntas específicas y consideró que podrían haber sido presionados.

“Yo no he dicho que fueron los policías [quienes enviaron el mensaje], sino que ellos se descuidaron. Le han preguntado sobre el particular”, manifestó.

En esa línea, el parlamentario dijo ser víctima de “una persecución política” por parte del APRA y el fujimorismo. Aseguró que se está buscando desacreditar su imagen ante una posible postulación a la presidencia.

“Este tipo de cosas salen porque no me quieren como candidato presidencial”, señaló.