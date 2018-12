La paridad marcó el primer debate sobre la ley de la JNJ en el Congreso

La primera sesión de la Comisión de Justicia en la cual se evaluó el proyecto de ley que envió el Ejecutivo sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se enfrascó en una discusión entre parlamentarios que estaban a favor y en contra del concepto de paridad entre hombres y mujeres.

El inicio de esta polémica se dio mientras exponía el fiscal supremo Javier Luna García, en representación del Ministerio Público, y quien habló sobre la meritocracia dentro de la Academia Nacional de la Magistratura.

Fue ese el momento que aprovechó el congresista Julio Rosas (no agrupado) para cuestionar el inciso del proyecto de ley orgánica que plantea los conceptos de “igualdad y paridad”.

“Hay que respetar la meritocracia de mujeres y hombres. Por eso este proyecto es totalmente débil y vacuo en el punto en el que habla de la paridad, porque choca con la meritocracia […] Desde mi punto de vista, en su momento, voy a pedir que se retire esa paridad y se valore, se pondere la meritocracia”, dijo.

Esta misma posición sostuvieron luego congresistas de Fuerza Popular como Rosa Bartra y Karina Beteta, quienes consideraron que hablar de paridad obligaría a que, en caso que solo haya postulantes mujeres para ingresar a la JNJ, se limite su participación.

“¿Qué pasa si todas las concursantes son mujeres? ¿Las vamos a separar por respeto a la paridad? No […] O hacemos meritocracia o hacemos politiquería”, señaló Bartra.

Mauricio Mulder, del Apra, minimizó la polémica sobre la paridad, pero cuestionó la iniciativa del Gobierno por considerar que caía en errores por querer implementar un “lenguaje inclusivo”.

“Se han llegando de enumeraciones y redacciones realmente ampulosas, incluso por querer poner este llamado nuevo lenguaje inclusivo, ponen ‘las juezas y los jueces’ […] En cada artículo repetir la palabra ‘la persona’ lo vuelve demasiado ampuloso”, comentó en el debate.

Estas opiniones fueron contrastadas luego por las congresistas Marisa Glave y Tania Pariona, de Nuevo Perú, y Gloria Montenegro, de Alianza Para el Progreso, quienes señalaron que la paridad no contradice la meritocracia.

“Hay algunas personas que no logran entender que la paridad no supone la no meritocracia. Hay que tener cuidado con la manera como se evalúan algunos proyectos […] El artículo 6 no dice que no haya meritocracia, dice que la paridad se debe hacer con meritocracia”, comentó Marisa Glave.

La parlamentaria de Nuevo Perú precisó que la ley no busca favorecer a mujeres que no hayan logrado obtener las calificaciones mínimas, sino que plantea que haya un concepto de paridad entre todos los participantes que lograron obtener los méritos para ser parte de la JNJ.

“No hay que oponerse por oponerse a la paridad. Hay que tratar de ver cómo combinar criterios que permitan la participación (de las mujeres). Lo votaremos y acá veremos quiénes no están de acuerdo, de manera clara, con la paridad y quiénes sí”, concluyó.

“No se trata de benevolencia, no se trata de un favor porque una es mujer, no se trata de colocarla en un sitio porque es mujer. Aquí se está levantando el argumento de que, en la igualdad de condiciones para acceder a este espacio se incluya a mujeres que no siempre han sido tomadas en cuenta históricamente en este país, a pesar de tener las capacidades”, manifestó, a su turno, Tania Pariona.

Después de unas dos horas de debate, el presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva, levantó la sesión y confirmó que seguirán tratando el tema el 3 de enero del 2019 a las 3 p.m. con otros invitados como el ministro de Justicia, el contralor general y el defensor del Pueblo.