Daniel Urresti: hija de Hugo Bustíos considera "un gran logro" anulación de sentencia

La hija de Hugo Bustíos, Sharmelí Bustíos, consideró “un gran logro” que la Corte Suprema haya anulado la absolución del ex ministro del Interior Daniel Urresti y ordenara un juicio por el asesinato del periodista, ocurrido en 1988.

“Esto es un gran logro para nosotros, que tenemos luchando 30 años contra la impunidad. Yo califiqué de vergonzosa esa sentencia y tal cual ha sido así, y por eso nosotros apelamos a la nulidad. La Corte Suprema nos ha dado la razón porque hubo vicios procesales”, afirmó.

En diálogo con RPP, Sharmelí Bustíos recordó que el colegiado B de la Sala Penal Nacional no tomó en cuenta varios testimonios, entre ellos el de Ysabel Rodríguez Chipana, argumentando un supuesto “odio” hacia Urresti.

“También desvalorizaron los testimonios de los compañeros de arma de Daniel Urresti. Prácticamente el juicio terminó en nada, por eso nosotros pedimos que sea declarada nula esta sentencia y si se dio así es porque nos han dado la razón”, remarcó.

En ese sentido, Sharmelí Bustíos pidió que en el nuevo juicio esté a cargo de “jueces probos” que manejen el caso “con sentido de justicia” y que tomen en cuenta los elementos probatorios contra Daniel Urresti, pues según su punto de vista la sentencia “no tenía ni pies ni cabeza” y los argumentos presentados “eran descabellados”.

“Es un sentido de justicia, que los jueces supremos lo han ejercido como corresponde. Yo asistí a todas las audiencias del juicio oral contra Daniel Urresti, he sido testigo cómo se han manipulado a los testigos que favorecieron a Daniel Urresti, cómo se han falsificado documentos y todo el comportamiento hostil que ha tenido Daniel Urresti durante el juicio oral”, aseveró.

Como se recuerda, el colegiado B de la Sala Penal Nacional absolvió al ex ministro del interior el 4 de octubre del 2018 argumentando que no existían fundamentos que acrediten la responsabilidad del ex candidato a la alcaldía de Lima en el crimen de Hugo Bustíos.

Hugo Bustíos era corresponsal de la revista ‘Caretas’ y fue ejecutado el 24 de noviembre de 1988 en Huanta, Ayacucho. Según la testigo Ysabel Rodríguez Chipana, Daniel Urresti y el sargento Jhony Zapata Acuña dispararon al periodista.

El Ministerio Público había solicitado 25 años de prisión contra Urresti y al pago de una reparación civil de 500 mil soles, 300 mil soles a favor de los herederos legales de Hugo Bustíos y 200 mil soles en favor de los herederos legales de Eduardo Rojas Arce.