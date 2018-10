Urresti: "No aceptaré imposiciones de Pepe Luna y no tiene autoridad sobre mí"

El candidato a la alcaldía de Lima de Podemos Perú, Daniel Urresti, se refirió a José Luna Gálvez, fundador del partido con el que se presenta en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

“No voy a aceptar imposiciones de Pepe Luna. Él no tiene autoridad sobre mí. Yo soy un invitado de su partido, no militante”, expresó.

En el programa “Beto a saber”, aseguró que de ganar las elecciones de este domingo 7 de octubre no va a robar. “Yo no voy a robar. He crecido en una invasión. Quiero trabajar por la gente que vive en las laderas”, refirió.

Urresti dijo que de llegar a la alcaldía de Lima, entregará un carné a todos los medios de comunicación para que entren en horario de trabajo a la Municipalidad de Lima.

Respecto a la absolución por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, el también exministro del Interior reiteró que lo acusó un reo y no la familia del hombre de prensa.

De otro lado, Urresti dijo que tiene muchas dudas de Susana Villarán luego de postular en su plancha presidencial en las Elecciones del 2016. “Si se demuestra que cometió un delito debe ir a la cárcel”, remarcó al señalar que su carácter “no lo cambia nadie”.