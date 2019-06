Salaverry: sería importante tener más tiempo en la Mesa Directiva, un año es poco

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, consideró que “sería importante tener más tiempo” a cargo de la Mesa Directiva, ya que un año es “poco” para propiciar una transformación.

Así respondió Salaverry al ser consultado sobre si le gustaría salir reelegido como titular del Parlamento: “Si logro convencer a las bancadas de apoyar algunas reformas que quedan pendientes en lo económico y laboral, sería importante tener más tiempo. Un año es poco para generar una transformación en una institución que tiene 200 años”.

Además, indicó que una posible reelección no depende de él, sino de lo que las bancadas propongan para las próximas listas al Congreso.

“[Reelegirme] No depende de mí. La mecánica parlamentaria da a las bancadas la facultad de proponer a los candidatos. Al día de hoy, soy un no agrupado”, dijo en entrevista con La República.

Salaverry reiteró que está en conversaciones con otros colegas para formar una nueva bancada; sin embargo, dijo que esto no significa que haya tomado una decisión respecto a postular una vez más a la Mesa Directiva.

“Estoy en conversaciones para crear una nueva bancada, es cierto, lo cual no significa que haya tomado la decisión de postular a la reelección. He dicho que no lo descarto. [¿De qué va a depender?] De que las demás fuerzas logren consolidar y consensuar una candidatura en base a una agenda pragmática”, precisó.

En ese sentido, manifestó que cuando se ponga de acuerdo con quienes mantiene conversaciones, comunicará las novedades.

“Cuando nos pongamos de acuerdo [habrá novedades]. Estamos conversando con no agrupados e, inclusive, con miembros de distintas bancadas interesados en hacer un tema en común”, dijo.

Comisión de Ética Parlamentaria

Daniel Salaverry aseguró que el informe de la Comisión de Ética que recomienda su suspensión por 120 días no puede verse en esta legislatura por ser extraordinaria.

Asimismo, indicó que tampoco se puede convocar a Junta de Portavoces porque la ampliación de la legislatura es por temas específicos, entre los que no figuran los de Ética.

“[¿Se puede convocar a Junta de Portavoces?] No, porque la ampliación de la legislatura sale con un decreto y temas específicos que son los que le interesan al país, como la reforma política. ¿Cuál es la desesperación?”, refirió.