Daniel Salaverry: "En el Perú no existen los presos políticos"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, consideró que en el Perú no existen presos políticos frente a las acusaciones de una presunta persecución política contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori., quien cumplirá 36 meses de prisión preventiva en medio de una investigación fiscal por lavado de activos.

En entrevista al diario El Comercio, a Salaverry se le preguntó si Keiko Fujimori es una presa política: “No. Vivimos en democracia. Es una democracia débil, con instituciones débiles, pero en el Perú no existen los presos políticos”, respondió.

En este sentido, descartó tajantemente un supuesto plan de golpe de Estado, el cual fue deslizado por el ex presidente Alan García el último jueves a través de las redes sociales.

“En absoluto. Cada semana sale un psicosocial distinto. Qué bueno que el presidente [Martín] Vizcarra haya enviado un mensaje disipando ese tipo de dudas”, remarcó Salaverry.

El presidente del Parlamento calificó, no obstante, la restricción de la libertad contra Keiko Fujimori como una “medida extrema y excesiva […] por un dicho no corroborado de un tercero”.

_

“Utilizar coordinaciones políticas de un chat para culpar de crimen organizado a congresistas me parece un exceso”_, agregó durante la entrevista que concedió luego de visitar a Keiko Fujimori en prisión.

Pedro Chávarry

Daniel Salaverry criticó la dilación de César Segura-presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso— en agendar las tres denuncias constitucionales pendientes que pesan sobre el fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

“No son respuestas que debe dar el presidente de una Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Debe entender que le han delegado una responsabilidad y tiene que estar a la altura”, indicó.

“Tiene una gran responsabilidad en sus manos y debería procesar cuanto antes no solo ese expediente, sino todos los que obran en su poder”_, agregó Salaverry.

Es preciso señalar que César Segura postergó la sesión que planeaba realizar este lunes, pese a la insistencia de otros miembros de la comisión por atender con celeridad las denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Daniel Salaverry reiteró, ademas, que Pedro Chávarry debe “reflexionar respecto a su permanencia” y “evaluar si ayuda a la gobernabilidad de su institución o a mejorar su imagen”.