Daniel Salaverry pedirá que caso de Yesenia Ponce se vea “cuanto antes”

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseveró el viernes que pedirá en la próxima reunión del Consejo Directivo del Parlamento que el caso de la congresista Yesenia Ponce (Fuerza Popular) sea puesto en la agenda legislativa para que se vote “cuanto antes”.

Como se recuerda, la Comisión de Ética recomendó en su informe final la suspensión de Yesenia Ponce por 120 días, por supuestamente haber pagado para obtener certificados de estudios escolares falsos y por haber registrado compañeros de clase “fantasmas”.

El titular del Legislativo explicó que el Consejo Directivo es la instancia encargada de aprobar la agenda del pleno, por lo que este tipo de casos debe discutirse ahí necesariamente.

“Solicitaré que en el próximo Consejo Directivo se traten estos temas para que pasen a la agenda del pleno y ahí, obviamente, les daremos viabilidad para que se vean cuanto antes porque son temas preocupantes para todos”, sostuvo Salaverry en diálogo con la prensa.

En esa misma línea, el presidente del Parlamento indicó que pedirá que se incluyan “otros temas que ya tienen informe final de la Comisión de Ética” para someter al voto las recomendaciones de este grupo de trabajo.

Sin embargo, Salaverry no precisó qué otros casos serían agendados en el pleno del Legislativo. La bancada de Nuevo Perú había pedido al titular del Congreso tratar este tema en el pleno que se realizó ayer; no obstante y pese a las críticas, el tema no entró a la agenda.