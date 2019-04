Daniel Salaverry: "No permitiré que Rosa Bartra me tilde de mentiroso"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró este martes que no permitirá que la titular de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular) lo tilde “de mentiroso” y aseguró que, a través de oficios, la legisladora le indicó que los textos sustitutorios de los proyectos de reforma de justicia fueron presentados el 11 de abril y no en febrero.

“Soy presidente del Congreso y no voy a entrar en una discusión, menos públicamente, con la congresista Bartra, pero tampoco puedo permitir que la congresista me tilde de mentiroso cuando tengo las cartas que ella me ha enviado. El 12 de abril la congresista Bartra me envía esta carta en donde me menciona que el 11 recién ha presentado los textos sustitutorios para poder ser debatidos”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“¿Cómo puede decir que están desde febrero sin agendar, si recién el 11 ella ha cumplido con presentar los textos sustitutorios?”, se preguntó.

Salaverry explicó que como titular del Parlamento ha cumplido con convocar al pleno del Congreso hoy para debatir estos proyectos; no obstante, reveló que Bartra le pidió reprogramar la sesión porque “parece que no está de acuerdo con sustentar “los proyectos de reforma de justicia”.

“Nosotros hemos cumplido con convocar al pleno hoy martes 16. A pesar de eso, ayer 15 de abril, me envía otra carta diciéndome que reprograme la sesión de pleno para otro día, es decir, que no se vean hoy los dictámenes de la reforma del sistema de justicia y con su ausencia el día de hoy ha confirmado que parece que no está de acuerdo con sustentar”, señaló.

“El pleno va a durar todo el día, yo espero que venga por la tarde y pueda sustentar estos dictámenes. Puede sustentarlo en 10 minutos y luego seguir adelante con sus comisiones”, consideró.

Estas declaraciones fueron respondidas por Rosa Bartra. La legisladora mostró una agenda del pleno del jueves 1 de febrero en donde se encontraban algunos proyectos de reforma del sistema de justicia.

“Yo hablo con pruebas y aquí está la agenda del jueves 1 de febrero, no es lo que yo digo, es lo que los documentos dicen. No estarían jamás en la agenda del pleno si es que no estuviesen listos y aquí están, ustedes pueden verificarlos. Creo que el presidente Salaverry desinforma a la opinión pública y eso está mal”, indicó.

Más temprano, Daniel Salaverry consideró que las ausencias de legisladores de Fuerza Popular, tanto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como en la sesión del pleno programada para este martes para debatir proyectos de reforma jurídica, generan “serias dudas” sobre los compromisos asumidos con el relanzamiento de dicha agrupación política.

Según indicó Rosa Bartra, en el pleno, no permitió debatir los proyectos que aún están pendientes sobre la reforma de justicia planteados por el Ejecutivo.