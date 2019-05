Daniel Salaverry: Si Martín Vizcarra quiere un cierre del Congreso, no le tenemos miedo

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, criticó a Martín Vizcarra por haber acudido al Parlamento para cuestionar la labor de la Comisión de Constitución por haber archivado el proyecto que planteaba cambios a la inmunidad parlamentaria antes de escuchar a Salvador del Solar y a Vicente Zeballos.

“Es una decisión innecesaria del presidente (Martín Vizcarra) el haber ido a confrontar una vez más al Congreso. Vuelvo a repetir, necesitamos un líder que convenza, que una, que motive a los peruanos a sacar adelante al país, a trabajar juntos. No que amenace, que vaya a pechar a una institución pública cuando las cosas no se dan”, señaló en declaraciones a Canal N.

“Si lo que está haciendo el presidente es preparando el terreno para un posible cierre del Congreso que sea sincero y que lo diga. No tenemos miedo, no le tenemos miedo”, añadió.

Con estas palabras, el titular del Legislativo respondió al presidente de la República, Martín Vizcarra, quien señaló que el Ejecutivo respalda que se debata la reforma política pero “sin trampas” en el Congreso.

“Yo también he hecho una autocrítica a la Comisión de Constitución, pero eso no da pie a que el presidente (Martín Vizcarra) vaya personalmente al Congreso a confrontar innecesariamente con un poder del Estado que, desde el primer día, ha venido apoyándolo […] Lo que el presidente no puede pretender es que cada uno de sus proyectos sí o sí tengan que aprobarse”, manifestó Daniel Salaverry.

Por último, el presidente del Congreso hizo un llamado para que se presente un nuevo proyecto de ley que permita un debate más amplio sobre la inmunidad.

“Lo que debe pasar es que se debe presentar un nuevo proyecto de ley para regular el tema de la inmunidad que tanto nos preocupa y volver a debatirlo con profundidad, con más apertura, invitando a otros actores que participen en el debate y llegar a un punto de equilibrio que deje tranquilo al ciudadano respecto a que los congresistas, ni ministros ni el presidente se van a aprovechar de la inmunidad”, indicó el parlamentario.