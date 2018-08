Daniel Salaverry a Martín Vizcarra: "No estamos en Venezuela"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, consideró como lamentables las declaraciones que hizo Martín Vizcarra desde Tacna, las cuales consideró como una amenaza desde el Ejecutivo hacia el Parlamento.

“Lamento la actitud del presidente Martín Vizcarra. Creo que está un poco confundido. Yo sé que aquí estamos en Perú, no estamos en Venezuela para que un presidente salga a lanzar este tipo de amenazas a otro poder del Estado, al Congreso de la República”, declaró Daniel Salaverry ante la prensa.

El titular del Congreso y congresista de Fuerza Popular respondió así al discurso que dio Martín Vizcarra desde Tacna, en el que dijo que, por presentar proyectos para llevar a cabo reformas en el sistema de justicia y en la política, sabía que se iba a enfrentar a “grandes intereses, la delincuencia, el narcotráfico, políticos corruptos, jueces y fiscales que arreglan procesos bajo la mesa”.

“No me van a doblegar, continuamos en el rumbo que hemos trazado el 28 de julio. No nos van a doblegar, hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción”, fueron las palabras textuales de presidente Martín Vizcarra.

“Le pediría calma al presidente Vizcarra. Que se enfoque en las cosas en las cuales tiene que trabajar (como) la salud pública, la seguridad ciudadana, la reconstrucción, las heladas, el problema de la anemia que sigue creciendo, y que deje de atacar al Congreso”, añadió Daniel Salaverry.

Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo presente una cuestión de confianza si es que el Congreso no tramita con rapidez los proyectos de ley para que se pueda llevar a cabo un referéndum en diciembre, el presidente del Congreso señaló que las normas impiden una medida de este tipo.

“El reglamento del Congreso impide que, por impedir o por proponer un proyecto de ley o alguna reforma, se pueda solicitar cuestión de confianza. Me parece que es un tono amenazante. No puede ser que se diga ‘O el Congreso me aprueba esto o lo cierro’. No estamos en Venezuela, mantengamos la calma”, concluyó Daniel Salaverry.

En otro momento, el presidente del Congreso descartó que algún vocero de bancada haya comentado la posibilidad de presentar una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, cuestionado por la oposición por haber negado que se reunió dos veces con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“En estos momentos, hablar de vacancia me parece sumamente irresponsable […] Aquí nadie está hablando de vacancia, por lo menos no he escuchado a ningún vocero de ninguna bancada, y lo digo como presidente del Congreso”, aseguró Daniel Salaverry.