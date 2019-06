Salaverry a FP: "Han dado primer paso para consumar su venganza"

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, se pronunció sobre la sanción de 120 días de suspensión aprobada por la Comisión de Ética Parlamentaria y consideró que “hoy han dado el primer paso para consumar su venganza”.

“Intentaron censurarme y no lo consiguieron, hoy los mismos votos que blindaron a [César] Hinostroza, [el ex fiscal de la Nación Pedro] Chávarry y los ex miembros del CNM han aprobado una sanción en la Comisión de Ética ilegal e injusta contra mí”, señaló.

En un video publicado en Twitter, Salaverry afirmó que ha demostrado con un peritaje que jamás ha firmado esos informes y advirtió que Fuerza Popular solo pretende recuperar la presidencia del Parlamento para seguir blindando a la corrupción.

“Hoy han dado el primer paso para consumar su venganza. Su objetivo es muy claro: quieren recuperar la presidencia del Congreso para seguir blindando a Los Cuellos Blancos y favoreciendo la corrupción”, aseveró.

“Los peruanos estamos hartos de estas viejas prácticas y no se lo vamos a permitir”, finalizó Salaverry en el video.

Hoy dieron el primer paso para consumar su venganza. Los votos que blindaron a Hinostroza, Chavarry, ex CNM, y otros, aprobaron una sanción ilegal e injusta en mi contra, a pesar que demostré que jamás firmé los informes.Los peruanos estamos hartos de sus viejas prácticas oscuras pic.twitter.com/IZyoCmoVr5 — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) 4 de junio de 2019

Como se recuerda, laaprobó por unanimidad un informe que recomienda suspender a Salaverry por 120 días sin goce de haber, por presuntamente haber presentado informes falsos de su semana de representación.

Sin embargo, varios integrantes de dicho grupo de trabajo parlamentario, como Alberto Quintanilla y Ricardo Narvaez, se retiraron de la sala en protesta por la forma cómo se venía llevando a cabo la sesión.