Daniel Salaverry cuestiona “veracidad” de relanzamiento de Fuerza Popular

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, consideró que las ausencias de legisladores de Fuerza Popular, tanto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como en la sesión del pleno programada para este martes para debatir proyectos de reforma jurídica, generan “serias dudas” sobre los compromisos asumidos con el relanzamiento de dicha agrupación política.

Según indicó Salaverry, la ausencia de la titular de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, en el pleno, no permitió debatir los proyectos que aún están pendientes sobre la reforma de justicia planteados por el Ejecutivo.

“Inasistencias de hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ver el caso Chávarry y la ausencia de la presidenta de la Comisión de Constitución en el pleno para aprobar los últimos proyectos de la reforma de justicia, dejan serias dudas sobre la veracidad del relanzamiento anunciado por Fuerza Popular”, afirmó en Twitter.

Este martes, debido a la falta de quórum se frustró la declaración del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en la subcomisión, que lo citó por las cuatro denuncias constitucionales en su contra.

Las ausencias fueron del titular del grupo de trabajo, César Segura, así como los integrantes Luis Galarreta, Milagros Salazar, Karina Beteta, Nelly Cuadros y Federico Pariona, todos integrantes de Fuerza Popular.

En el caso de Rosa Bartra, como se recuerda, el último lunes solicitó la reprogramación de la sesión del pleno por coincidir con una sesión de la Comisión de Constitución en la que se iniciaría el análisis de los 12 proyectos de ley de reforma política que el Poder Ejecutivo presentó el miércoles pasado.

