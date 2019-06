Daniel Salaverry y Carlos Tubino protagonizan fuerte cruce de palabras en programa en vivo

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y el vocero titular de Fuerza Popular, Carlos Tubino, protagonizaron un cruce de palabras esta noche en el programa “2019” de Canal N.

Este se produjo luego que Tubino cuestionase que el titular del Legislativo haya presentado un recurso de amparo en La Libertad en lugar de haber tenido la “valentía” para defenderse ante el pleno del Congreso frente a la recomendación de suspenderlo por 120 días por parte de la Comisión de Ética por haber consignado información falsa en sus informes de representación.

“El documento no ha llegado todavía al pleno. Salaverry todavía tiene la potestad de hacer su defensa en ese lugar y de repente termina archivándose eso no lo sabemos. ¿Por qué no tiene la valentía de ir al pleno del Congreso y demostrar que está ahí y tiene la razón?”, se preguntó Tubino.

Esto fue respondido por el presidente del Congreso quien recordó que hace algunos días Tubino se escondió en su automóvil para no brindar declaraciones a la prensa a su salida del Parlamento. Cuestionó, asimismo, que la Comisión de Ética haya aprobado recomendar una sanción en su contra sin decirle de qué se le acusa.

“Me sorprende escuchar hablar de valentía a quien hace pocos días ha salido escondido en su carro para no darle cara a la prensa por las atrocidades que vienen haciendo en el Congreso, pero yo no voy a entrar a un dime y direte con el congresista Tubino”, manifestó.

“He acudido al Poder Judicial para que se me garantice mi derecho como ciudadano a ser investigado y procesado en un juicio justo, en un debido proceso, que se me respete el derecho a la defensa. ¿Cómo puedo yo defenderme si la Comisión de Ética no me ha dicho de qué se me acusa?”, cuestionó.

Salaverry reiteró que es “una cúpula” de Fuerza Popular la que quiere removerlo de la Mesa Directiva del Parlamento.

Al respecto, Tubino descartó que exista otra autoridad en la bancada fujimorista más allá de los voceros y consideró que lo dicho por el titular del Parlamento “es irresponsable”.

“Primeramente, rechazar lo que acaba de decir el presidente Salaverry al decir que hay una cúpula que conduce a Fuerza Popular. El vocero es el que conduce todas las reuniones, no conozco ninguna cúpula, eso es falso. Le voy a decir al congresista que lo que ha dicho es irresponsable”, indicó.