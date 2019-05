Salaverry ante Comisión de Ética: Firma no es mía y ha sido falsificada

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, aseguró ante la Comisión de Ética Parlamentaria que su firma fue falsificada en los informes falsos presentados sobre sus actividades en la semana de representación.

“Esa firma no me pertenece, es burda y ha sido falsificada. No hay punto de comparación. Jamás tuve participación en esos informes. Acá hay una clara intención de perjudicar al congresista Salaverry”, indicó.

El titular del Parlamento refirió que no tuvo “ninguna participación” en la elaboración de dichos informes y que será el Ministerio Público el que determine cómo llegaron estos documentos a mesa de partes.

“Con todo respeto, yo no creo que esta comisión esté facultada para perseguir este delito. Está claro que se debe investigar, no me niego”, remarcó.

Cabe indicar que la Comisión de Ética aprobó por mayoría iniciar una indagación preliminar contra Salaverry por presunta infracción al Código de Ética.

Según la denuncia del programa ‘Panorama’, en un informe sobre una actividad del 21 de febrero del 2017, Salaverry brinda detalles de una visita al distrito de La Esperanza (Trujillo) para abordar la problemática de escasez de servicios básicos, pero la foto que consignó sería falsa.

La imagen en realidad sería de una actividad proselitista en el 2013, difundida en la cuenta en Facebook de su ahora ex asesor Geanmarco Quezada Castro.