Apra: Cierre del Congreso "pondría al Gobierno en un jaque antidemocrático"

El portavoz de la Célula Parlamentaria Aprista, Mauricio Mulder, aseguró, a través de una conferencia de prensa este viernes, que una posible disolución del Congreso ante la negativa de la cuestión de confianza planteada por el primer ministro Salvador del Solar, colocaría al Gobierno “en una situación de jaque antidemocrático” y se quebraría el orden constitucional.

“[De cerrar el Congreso] estaríamos en una vulneración abierta de la Constitución y los pondría en una situación de jaque antidemocrático cuyas responsabilidades deberán asumir”, señaló.

Según explicó Mulder, no le correspondería al Ejecutivo interpretar que el Congreso no le dio la confianza al gabinete si es que no se aprueba una reforma constitucional en el sentido que ellos esperan.

“No les corresponde, si hubiese un voto de confianza, interpretarlo en el sentido contrario y no les corresponde tampoco, meses después, decir que si no se aprueba un texto como ellos quieren, un supuesto voto de confianza, lo interpretan en el sentido contrario al que se dio”, sostuvo.

Como se recuerda, ayer por la tarde el primer ministro, Salvador del Solar, acudió al Parlamento acompañado por los voceros de la bancada oficialista Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez y Ana María Choquehuanca, y entregó su pedido para exponer la cuestión de confianza al presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

“Si no se va en la dirección que los proyectos de reforma señalan, si se viola el espíritu de la reforma en los temas que hemos colocado, consideraremos que la confianza ha sido denegada. Si en cambio se va respetando el espíritu de esta reforma, consideraremos que se ha aprobado y continuamos”, explicó.

En otro momento, Mulder consideró que con esta cuestión de confianza el Gobierno pretende “ocultarle al país la capacidad de ejercer la tarea de conducir sus destinos”.

Aseguró que esos son los argumentos que defenderá su bancada en el debate de la cuestión de confianza el martes 4 de junio.

“Nosotros enfrentaremos la sesión del día martes con estos argumentos, reclamándole al Gobierno que gobierne en lugar de propiciar una crisis política, pero al mismo tiempo propondremos que las fuerzas políticas tengamos un voto que signifique un voto de censura al Gobierno”, detalló.