Salvador del Solar: Queremos que Congreso se manifieste y diga si confía o rechaza medidas

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar aseguró que no pretende imponer al Congreso de la República la reforma política, sino que responda si confía o no en las propuestas del Ejecutivo, caso contrario el gabinete completo se irá.

“Le decimos al Congreso que no queremos que estos temas continúen en una simple deliberación. Ahora queremos que se manifiestes para decir si confían en nuestras medidas que van a cambiar la realidad del país o si rechazas estas medidas en contra de lo que el Perú quiere”, expresó.

En RPP Noticias, el primer ministro señaló que el Ejecutivo está actuando dentro de la Constitución, la cual incluye el planteamiento de la cuestión de confianza al Congreso.

“Lo que dice [la cuestión de confianza] es: ‘Congreso, tú que normalmente discute y deliberas, ahora no discutas ni deliberes. Simplemente responde si confías en estas medidas o no’. Está en manos del Congreso. No estamos imponiendo y lo que estamos diciendo es que es una regla tan fuerte y tan constitucional que, si el Congreso dice no, ok, nos retiramos”, manifestó.

Respecto a los cuestionamientos por la fecha de aprobación de la reforma política, Del Solar indicó que si bien los plazos están ajustados, se podría aprobar los proyectos en una legislatura ordinaria más un referéndum.

“Nosotros lo que pensamos es que el Congreso nos va a dar la confianza y al darla, vamos a garantizar un núcleo esencial de la reforma. Sin embargo, si sucediera hipotéticamente el otro plazo, la reforma no ha desaparecido, sus posibilidades se mantienen, eso sí en un rango de plazo más ajustado, pero podríamos tener una legislatura ordinaria más un referéndum”, estimó.

Salvador del Solar aseguró que el Ejecutivo, si bien está planteando una medida “dura”, no está cerrando las vías de diálogo.

“Siempre tenemos que mantener un espacio para el diálogo. La cuestión de confianza no anula el diálogo y cualquier duda que pueda sentir algún partido o integrante respecto a las reglas de juego se pueden satisfacer”, garantizó el primer ministro.

Como se recuerda, el documento enviado por el Gobierno al Congreso el último jueves señala que el plazo máximo para la aprobación de las propuestas de reforma política vence al finalizar la presente legislatura, el próximo 15 de junio.

“Dada que la situación por la que atravesamos es urgente, propondremos, el día de nuestra presentación ante el Pleno el Congreso, que el plazo máximo para la aprobación de estas iniciativas legislativas venza al finalizar la presente legislatura, lapso en el cual también deben ser aprobados, en primera votación los proyectos de ley de reforma constitucional mencionado. Si ese plazo es excedido, valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada”, dice el texto del Ejecutivo.