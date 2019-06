Cuestión de confianza: PCM niega convocatoria para acompañar al primer ministro

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)advirtió que no hay convocatoria oficial alguna o que estén promoviendo una movilización para acompañar a Salvador del Solar este martes antes de que se presente ante el pleno del Congreso para plantear una cuestión de confianza.

Esto, ante la difusión de mensajes vía WhatsApp que, según detalla la PCM, solicita a personas que acudan a Palacio de Gobierno entre as 9 a.m. y las 11 a.m. a cambio de una remuneración económica.

“Negamos que la siguiente información, que viene circulando a través de la aplicación WhatsApp, sea promovida por la PCM. Evitemos difundir información falsa que genere confusión en la población”, manifestó el Ejecutivo a través de Twitter.

En la captura de pantalla que mostró la PCM se puede leer este mensaje:

“Buen día, los que estén desocupados el día de mañana de 9 a 11 a.m. frente a Palacio de Gobierno para acompañar al premier al Congreso, se les pagará 30 soles (necesito unas 10 personas) Los interesados me escriben al interno. Gracias”

Este martes 4 de junio, el primer ministro Salvador del Solar acudirá a la sesión del pleno programada para escuchar su pedido de cuestión de confianza por cinco de los doce proyectos de ley sobre la reforma política que está promoviendo el Ejecutivo.

Sobre esta presentación, el presidente Martín Vizcarra aseguró que siente confianza de que el Legislativo le otorgará la confianza al Gobierno para seguir promoviendo cambios al sistema político y electoral.

“Estoy seguro de que todos los peruanos quieren un cambio en la política. Estoy seguro de que los congresistas que representan a los peruanos tienen que, con su voto, mostrar el sentimiento de los peruanos de cambio político. Confío en que los congresistas van a dar el voto de confianza para que se implemente los cambios”, comentó esta mañana.