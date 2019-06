Cuestión de confianza: Julio Rosas se declaró en "huelga democrática"

El congresista Julio Rosas se declaró en “huelga democrática” durante su intervención en el debate sobre la cuestión de confianza presentada por el presidente del Consejo de Ministro, Salvador del Solar, puesto que se rehúsa “a ser peón de tablero y de los grandes intereses ideológicos y totalitarios” de lo que consideró un “régimen dictatorial”.

Aseguró que el Ejecutivo pretende generar un marco jurídico para disolver el Parlamento e instó a sus colegas a acompañarlo en su decisión de no participar de la votación.

“El congresista no está sujeto a mandato imperativo, pues nadie nos puede obligar a votar en una sesión cuya función es crear la ficción legal para dar un paso a la disolución del Congreso, por lo que me declaro en ‘huelga democrática’ y me rehúso a ser peón de tablero y de los grandes interese ideológicos y totalitarios de este régimen dictatorial”, señaló.

“Animo a todos los que piensan votar en contra a tampoco darle el marco jurídico al presidente para disolvernos. No asistamos al dictador en este suicidio asistido”, agregó.

Rosas recordó que cuando juró como parlamentario lo hizo por Dios y la Constitución, por esa razón, indicó que no puede traicionar su juramento dándole la confianza a un “gabinete usurpador de funciones, prepotente y tiránico”.

“No puedo traicionar a la patria ni mucho menos a Dios, no podemos pretender cínicamente tener amnesia constitucional, como algunos fingen ahora. Yo no puedo darle confianza a este Gabinete usurpador de funciones, prepotente y tiránico”, manifestó.

“Sin embargo, tampoco emitiré un voto como el Frente Amplio y el Nuevo Perú que votarán en contra para darle un marco legal que pretenda excusar al presidente para disolver el Congreso”, remarcó.

Estas declaraciones fueron respondidas por la vocera alterna de la bancada de Peruanos por el Kambio, Ana María Choquehuanca, quien le pidió al legislador retirar el término “dictador” que utilizó para referirse al jefe del Estado. Sin embargo, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no pudo hacer eco de dicho pedido puesto que Rosas ya se había retirado del hemiciclo.

Julio Rosas solicitó la formación de la bancada Acción Republicana esta mañana a través de un oficio presentado ante el Oficial Mayor del Congreso de la República, Giarmarco Paz Mendoza. Esta, además de Rosas, está compuesta por Pedro Olaechea, Nelly Cuadros, Sonia Echevarría y Marita Herrera.

Olaechea y Rosas eran parte de Concertación Parlamentaria, agrupación que dejaría de existir porque se queda con solo cuatro parlamentarios.